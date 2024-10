Nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha pronunciato una frase inopportuna durante un confronto con Shaila Gatta. Ma procediamo con ordine.

Già nelle passate settimane, il modello milanese si è reso protagonista di atteggiamenti aggressivi e sfondoni linguistici che lo hanno fatto spesso finire nel mirino degli utenti. Nella giornata di oggi, durante un faccia a faccia con l’ex velina, Lorenzo si è lasciato andare ad un’affermazione in merito alla recente discussione che ha avuto con Helena Prestes al termine dell’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Comunque mi sono difeso, perché ho le spalle larghe fortunatamente. E non mi p*scia in testa nessuno, tantomeno una donna”. Le parole del concorrente, non nuovo a queste esternazioni, hanno infastidito e non poco i telespettatori, che in queste ore, soprattutto su X (ex Twitter), anche in virtù della recidività di Spolverato, stanno chiedendo che la produzione prenda dei provvedimenti.