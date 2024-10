Nella Casa del Grande Fratello sono in corso tentativi di riavvicinamento tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Questa mattina, l’ex velina ha chiesto un nuovo confronto al modello milanese, tuttavia una domanda di quest’ultimo ha fatto storcere il naso ai telespettatori e costretto la regia ad intervenire. Ma procediamo con ordine.

La ballerina napoletana non comprende perché il coinquilino abbia tanto astio nei suoi confronti, e gli ribadisce di non aver illuso nessuno e di essersi solo ricreduta sul suo carattere. Ribadisce, inoltre, questioni già espresse: il rapporto tra Lorenzo e Helena Prestes, le discussioni degli ultimi giorni, il rinfacciarle di essere stata poco chiara e, in ultimo, non prendere una posizione.

Non si fa attendere la replica di Lorenzo: secondo il suo parere non è stato il solo a commettere errori. Anche lui ripercorre gli ultimi giorni e accusa Shaila di aver illuso Javier Martinez e di aver confuso lui. Insomma, entrambi fanno le proprie rimostranze all’altro, e la ballerina sottolinea che continuando in questa direzione non riusciranno a muovere un passo, nemmeno verso un rapporto d'amicizia. Lorenzo, però, sostiene che fin quando lei non sarà chiara, fin quando lei lo attaccherà contestando ogni lato del suo carattere, lui si sentirà messo all'angolo.

Poi, la conversazione vira su un argomento particolarmente delicato, e Lorenzo fa una domanda altrettanto delicata a Shaila: “Un uomo ti ha mai picchiata?”. A quel punto, la regia cambia immediatamente inquadratura e non è stato possibile ascoltare il resto della conversazione.