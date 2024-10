Il quadrilatero che alimentato le dinamiche delle prime settimane della nuova edizione del Grande Fratello si è definitivamente sgretolato. Shaila Gatta, infatti, poche ore dopo aver chiuso con Javier Martinez, ha fatto lo stesso con Lorenzo Spolverato, mentre Helena Prestes ha messo un punto alla conoscenza con il modello milanese.

Nel frattempo, da alcuni giorni si vocifera dell’ingresso di Alessandro Zarino, ex fidanzato della ballerina napoletana, nella Casa. La gieffina e quest’ultimo hanno avuto una relazione che però è terminata alcuni anni fa senza una spiegazione da parte dei diretti interessati. A fornire qualche dettaglio in più sulla rottura tra l’ex velina e l’ex tronista di Uomini e Donne è stata un’utente che ha scritto a Deianira Marzano, svelando i presunti motivi della fine della storia: “Guarda te lo dico che sono vicina e lei: la storia è finita perché Shaila aveva scoperto dei messaggi di lui con un’altra. Lo ha accusato di averla usata solo per ottenere visibilità e aprire la palestra”.