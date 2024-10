Dopo aver assistito ad alcune clip mostrate durante la settima puntata del Grande Fratello, nelle quali Shaila Gatta lo definiva “moscio e senza carattere”, Javier Martinez ha deciso di mettere un punto definitivo alla conoscenza con l’ex velina di Striscia la Notizia.

“Prendo la palla al balzo per dire che io e Shaila non ci eravamo accorti che stavamo sulla stessa barca. Siamo stati etichettati come ‘coppia’ ma non lo eravamo. Però da queste immagini sono chiare tante cose, io ora sono tirato. I bravi ragazzi non funzionano? Sì, lo penso veramente”.

Il pallavolista argentino si è poi confidato con Helena Prestes, alla quale ha detto che ormai Shaila rappresenta il passato: “Se prima mi avessero chiesto ‘usciresti da qui con Shaila?’. Avrei detto sì! Se mi chiedessero adesso usciresti con lei da qui direi di no, perché mi voglio bene. Mi è proprio scesa, non la vedo più con gli stessi occhi”.

Se in tanti spingono affinché l’ex tentatore e la modella brasiliana approfondiscano la loro conoscenza (ora che anche lei ha chiuso con Lorenzo Spolverato), sembra che, però, Javier sia finito nel mirino di un’altra inquilina. Secondo Pamela Petrarolo, infatti, Amanda Lecciso sarebbe attratta dall’argentino: “Amanda sta seducendo Javier, e vedo che lui sta al gioco. A lei piace, ma anche a Javier piace lei”, ha detto la Non è la Rai durante una conversazione notturna con Eleonora Cecere e Ilaria Galassi.

Insomma, dopo lo sgretolamento del quadrilatero che ha animato queste prime settimane di reality, con il presunto di interesse di Amanda nei confronti di Javier (e viceversa) potrebbero aprirsi nuovi ed inaspettati scenari.