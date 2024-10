Anche in questa edizione non mancano le dinamiche amorose ad Amici. In questi giorni stanno iniziando ad emergere le prime “amicizie speciali” e, al centro del gossip, in questo momento c’è la ballerina Rebecca Ferreri. Nelle ultime ore, l’allieva del talent show di Maria De Filippi ha ricevuto un bigliettino segreto che ha scatenato i pettegolezzi tra i fan del programma, che si chiedono chi possa essere il misterioso ammiratore.

Durante un gioco dei palloncini, Rebecca ha trovato una dedica che le è stata scritta in forma anonima. Il biglietto, infatti, non era firmato, e subito è iniziata la caccia all’autore del gesto romantico. Tra i principali “indiziati” ci sono Ilan Muccino e Vybes, entrambi concorrenti del talent, e durante il daytime odierno abbiamo scoperto chi è l’ammiratore segreto: si tratta proprio di Vybes.