Lorenzo Spolverato è senza dubbio una delle figure più discusse dell’attuale edizione del Grande Fratello. Il modello milanese, che è perfettamente consapevole di come funzioni il reality show condotto da Alfonso Signorini, viene costantemente messo sotto torchio sul web, e non solo per alcune affermazioni discutibili e per il suo recente atteggiamento – da alcuni ritenuto aggressivo – nei confronti di Helena Prestes.

Nelle passate settimane, infatti, dopo che Jessica Morlacchi si era dichiarata a Luca Giglioli (ricevendo un due di picche), Lorenzo si era appartato proprio con Giglio e gli aveva suggerito una strategia da adottare proprio relativamente all’ex cantante dei Gazosa: “Lei è molto forte, qui è forte. Se tu… allora puoi fare un bel percorso qui. Ogni tanto qualcosina… per arrivare e capire cose… non te ne deve fregare, tu sei troppo bravo”.

La scena si è ripetuta nuovamente nelle ultime ore, ma questa volta per una strategia suggerita a Yulia Bruschi, la quale ha però ha spifferato tutto. Alla concorrente di origini cubane, infatti, Spolverato avrebbe consigliato di continuare a litigare con Jessica perché in questo modo sarebbe tornata a "clippare". Peccato che Yulia sia corsa subito a raccontare tutto a Shaila Gatta, facendogli fare una pessima figura. "Lorenzo mi ha detto di litigare con Jessica per avere contenuti. Sai com'è...".