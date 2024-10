Sono terminate da alcuni minuti le registrazioni della puntata di Amici che andrà in onda domenica 13 ottobre.

Di seguito le anticipazioni fornite da IsaeChia.it:

Ospiti in qualità di giudici per gare canto e ballo Fiorella Mannoia e Kledi Kadiu. Per le sfide tra allievi giudici Charlie Rapino e Garrison Rochelle.

Alena perde la sfida dopo essere risultata ultima la scorsa settimana. Al suo posto entra Chiamamifaro. A giudicare questa prova è Charlie Rapino. Maria De Filippi voleva gar esibire i due anche su una cover, ma Rapino non ha voluto sentire altro. Secondo quest’ultimo, Alena era qualcosa di già sentito. La sfidante, invece, aveva molto di più da comunicare.

Le anticipazioni di SuperGuidaTV

Sienna vince la sfida contro Matias. A giudicare la sfida è stato Garrison. Lo sfidante balla Beggin mentre Sienna, invece, danza sulle note di Lose my breath. Garrison dice a Sienna che era una coreografia con molti trick ed aggiunge: “Tolto quello cosa rimane?”. Sienna deve continuare il suo percorso!

Nicolò canta Sono solo parole. Luk3 canta un brano di Rocco Hunt. Diego canta Bisogna imparare ad amarsi di Ornella Vanoni. Vybes canta Alba Chiara con barre sulla madre. TrigNO canta Ragazza triste. ultimo posto: Senza Cri canta Splash.