A distanza di vent'anni dalla prima rottura, il ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, suggellato dal matrimonio, aveva fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. Poi, la scorsa estate, è arrivata la notizia della separazione, confermata da entrambe le star di Hollywood lo scorso 20 agosto. Ma cosa avrebbe portato alla fine della relazione? Dopo mesi di silenzio, la popstar ne ha parlato in un’intervista al magazine Interview.

“Mi sono sempre detta che devo stare bene da sola. Pensavo di averlo imparato, ma non era così. E poi, questa estate, ho dovuto dire a me stessa: 'Devo andare via e stare da sola. Voglio dimostrare a me stessa di poterlo fare'. Non ho rimpianti. Nemmeno per un secondo. Questo non significa che quello che è successo non mi abbia quasi distrutta per sempre. Ci è quasi riuscito. Ora? Non sto cercando nessuno. Se è dura? E' fottutamente dura. Mi sento sola, spaesata, spaventata. Mi sento triste. Sono disperata.

Ti dici: 'Queste cose non mi uccideranno', ti tendi che conto che, in realtà, sono capace di gioia e felicità da sola. Essere in una relazione non mi definisce. Non posso cercare la felicità negli altri. Devo avere la felicità dentro di me”.