La “sindrome” di Anita Olivieri ha colpito una concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando di Yulia Bruschi che, parlando con Javier Martinez e Mariavittoria Minghetti, proprio come l’ex gieffina romana ha confessato di essere preoccupata dall’eccessiva fame che può portarle in dote l’esperienza al reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Dopo? Beh, non potrai più andare a giro così e fare tipo ‘ehi raga ciao sono tornata in città‘ perché non sarai la persona di prima e non potrai andare a fare la scema a giro, sei comunque uscita da un programma che è abbastanza seguito. Io anche prima ho sempre avuto un certo contegno, essendo una ragazza. Non possiamo sapere le possibilità che abbiamo dopo questo contesto. Dopo di qui andrai in dei posti, farai delle interviste…”.

Tuttavia, Yulia è stata immediatamente ridimensionata da Javier con un “severo ma giusto”: “Ma chi ca**o ti c**a?”.

“Se non puoi più fare le cose che facevi prima? Ma va, fino a un certo punto. La gente dopo un po’ non ti c**a più giustamente perché chi sei? Cosa hai fatto? Se una persona esce ora non è che deve andare a giro con il bodyguard, ma neanche se esce fra sei mesi. Ad esempio, ti ricordi tutti gli altri concorrenti? Scendiamo con i piedi per terra”. Dello stesso parere di Martinez anche Mariavittoria: “Io tanto quello faccio (il medico chirurgo, ndr) e quello devo tornare a fare”.