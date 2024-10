Nella Casa del Grande Fratello prosegue il tira e molla di Shaila Gatta con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Nei giorni scorsi, la ballerina originaria di Secondigliano ha confidato alle Non è la Rai che il pallavolista argentino è “moscio e senza carattere”, e in seguito ha ammesso di essere interessata a Lorenzo: “Javier è buono, ma se il corpo mi porta da un’altra parte, io perché mi devo sforzare a stare con lui?”.

Ieri sera, l’ex velina e l’ex tentatore si sono appartati in giardino, e lui si è reso protagonista di uno sfogo: “Ho provato a guardarti con altri occhi, ma non ce la faccio. Nel senso che ancora mi crei un effetto strano. Non ti toglierò mai il saluto. Facevo anche delle cose per provare a piacerti e mi sono snaturato un po’. Non ti vedrò mai come un’amica, questo l’ho capito”. Shaila si è mostrata cordiale ma non si è sbilanciata: “Sono un po’ in imbarazzo. Ti stimo e sappi che vedo il tuo comportamento. Ti chiedo scusa e mi prendo le mie responsabilità. Io sono tranquilla, se mi vuoi stare lontano ok, fallo. Sono io che ho delle cose… ho dei limiti, delle paure, mi chiudo”.

Pochi minuti dopo, però, l’ex velina si è lasciata andare ad una clamorosa confessione mentre parlava con le Non è la Rai: “Mi fa effetto, sono stata proprio una stupida. Mi fa bollire il sangue. Lui è stato carinissimo. Mi ha detto che non riesce a vedermi come un’amica. Domani sarò carina, gli porterò una tisana, qualcosa. Che bello, mi piace! Ragazze è stato proprio uomo, un uomo maturo, che bellezza. Io avevo bisogno di tutta questa confusione per capire. Adesso ho capito. A un certo punto mi ha detto ‘perdonami se non ti do molta corda perché so che tra noi non c’è speranza’. Io morivo e dentro mi dicevo ‘la speranza ce sta, ce sta eccome’. Mamma mia. Poi ci siamo abbracciati. Ragazze mi ha fatto un se…. avete capito no? Ecco quello”.