Lo sbarco di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle è stato un vero e proprio successo, non solo in termini di ascolti (nel momento in cui si è esibita la conduttrice partenopea il programma ha toccato il 26,2% di share), ma anche in termini di visibilità sui social e, a quanto pare, è stato gradito anche dalla dirigenza Rai.

“Soddisfazione dei vertici - riporta Bubino Blog -. Target notevoli nel pubblico ad alto reddito e nei laureati (25%), nel pubblico femminile (30%), nel centro Italia (28%) oltre che sud e isole (25%)”. Ma la serata a Ballando con le Stelle potrebbe essere solo un primo passo in vista di un ritorno della D’Urso in Rai, perché c'è chi parla di una trattativa per dei programmi nel 2025.

La scorsa settimana, Dagospia ha rivelato che Barbara potrebbe condurre un programma in prima serata per quattro puntate e forse anche un daytime: “Come risaputo, Milly Carlucci da tempo voleva Barbara e questa volta ha spinto sull’acceleratore. Per portare la d’Urso a Ballando ha fatto di tutto, smuovendo mari e monti, ma c’è dell’altro. C’è infatti la possibilità di rivedere Barbara in tv, si parla di quattro prime time nei primi mesi del 2025 o anche un arrivo della popolare conduttrice nel daytime nella prossima stagione”.

Adesso anche il settimanale Oggi ha riportato questa voce. Stando a quello che si legge sulla nota rivista, potremmo vedere la D’Urso in prima serata nella prossima primavera: “A quanto ci risulta la nota conduttrice sarebbe in trattativa per alcune prime serate Rai in primavera”.