Che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si piacciano non è di certo un mistero. Sin dal loro ingresso nella Casa del Grande Fratello, la ballerina napoletana ha dichiarato di essere interessata al modello milanese (e viceversa), ma ad un certo punto ha virato su Javier Martinez e lui ha fatto lo stesso gettandosi su Helena Prestes. Tuttavia, il quadrilatero amoroso si è andato in mille pezzi quando l’ex velina si è accorta che per Javier provava esclusivamente una forte attrazione fisica, e Lorenzo ha iniziato a battibeccare con la modella brasiliana prendendone le distanze. Ed ecco dunque che la Gatta e Spolverato si stanno pian piano riavvicinando.

“Lorenzo scappa da me, non so perché mi eviti, ma forse lo fa perché ha paura – ha raccontato Shaila nel segreto del confessionale -. Ci sono momenti in cui non ci comprendiamo, ci sono dei limiti fra noi. Lorenzo fisicamente mi attira perché è un bel ragazzo e ha quel caratterino un po’ simpatico, divertente, profondo. Spero che abbia capito che qui c’è una porta aperta che gli tende una mano per conoscerlo meglio”. Poi, parlando direttamente con lui, gli ha detto: “Mi ricordi i miei ex perché anche loro scappavano”. Lorenzo ha replicato: “Tu pensi cose brutte di me, ovvero ciò che non sono, per questo sto male”.

In confessionale, invece, Spolverato si è sbilanciato: “Questo concetto dello scappare ce l’ha nella sua mente dal momento in cui nei primi giorni che ci siamo conosciuti io sono scappato dall’affrontare una conoscenza e un dialogo con lei. Lei vuole amarmi, ma ha talmente dentro un fastidio e una sorta di rivincita che ora, facendo uscire la corazza, non vuole perdonarla. Sono diventato il capro espiatorio. Uno dei pochi due di picche della mia vita l’ho preso da Shaila”.