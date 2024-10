Al Grande Fratello Enzo Paolo Turchi è furioso con Clayton Norcross. Il motivo? Il coreografo non ha apprezzato alcuni comportamenti dell’attore statunitense nei confronti di Carmen Russo, e questa mattina ha palesato tutta la sua frustrazione.

“Se tu lo chiami di continuo non va bene”, esclama Enzo Paolo rivolgendosi a Carmen. “Dato che è una persona poco intelligente, ma molto poco intelligente, poi dopo c’ho io il problema, capito? Tu lo sai, io sono sanguigno, non riesco a guardare in faccia alle persone e fingere. E’ una cosa che mi dà fastidio. Dovrebbe inorgoglirmi? No, perché se poi inizi a toccare non va bene, hai capito? Innanzitutto sottovaluta mia moglie, perché cosa fa, lascia un vecchio per prendersene un altro?”.

In seguito, Carmen ha provato a calmare il marito: “Ma perché fai così?”, ma Turchi era decisamente contrariato: “Esistono persone intelligenti, perché se io abbraccio Pamela, lei sa che è un abbraccio affettuoso. Se io invece ti accarezzo sulla schiena così, e mi vede tuo marito, allora dice… Qua fanno i playboy…”.