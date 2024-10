Nella Casa del Grande Fratello, dopo una serie di tira e molla, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez hanno deciso di prendere le distanze da Shaila Gatta. Dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, con la ballerina partenopea che ha fatto nuovamente retromarcia a proposito del suo interesse nei confronti del pallavolista argentino per poi avvicinarsi di nuovo al modello milanese, i due gieffini hanno deciso di fare entrambi un passo indietro, e hanno deciso di mettere in stand by – almeno per il momento, le rispettive conoscenze con Shaila.

Nelle ultime ore, come mostra un video andato in onda a Pomeriggio 5, Lorenzo si è avvicinato a Javier per parlare di Shaila e annunciargli che avrebbe fatto un passo indietro definitivo nel proposito di conoscerla sotto il profilo sentimentale: “Non mi fido di Shaila, non riesce a essere chiara né con uno né con l’altro. Non è cattiva, è molto buona e generosa, un’anima bella. Ma la mia corazza mi porta a pensare di volere avere con lei un rapporto basato sul quieto vivere. So di non volere farmi prosciugare ancora. Quello che dice o pensa lei è sempre giusto. Deve cominciare a pensare a sé stessa e decidere davvero quello che vuole, perché non lo sa”.

Il punto di vista espresso da Lorenzo non è molto differente da quello di Javier: “Credo lei debba capire cosa vuole. O meglio, cosa non vuole. Probabilmente la risposta non siamo né io, né Lorenzo”.

Tuttavia, ieri sera, c'è stato un riavvicinamento tra Javier e Shaila, e la ballerina ha rivelato alle Non è la Rai che si è improvvisamente riacceso l'interesse per il concorrente argentino (clicca QUI per l'articolo).