Edoardo Donnamaria è stato uno dei protagonisti assoluti della settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua passionale quanto tormentata storia d’amore con Antonella Fiordelisi, nata proprio tra le mura dell’ex Casa di Cinecittà, ha appassionato centinaia di migliaia di telespettatori, ed è per questo che la rottura tra lo speaker radiofonico e l’influencer campana, avvenuta nel giugno 2023, a distanza di due mesi dalla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini, nonostante sia ormai passato un anno e mezzo, non è stata ancora digerita da una parte del loro numerosissimi fandom, i cosiddetti “Donnalisi”. La fine della storia d'amore tra i due ex vipponi è stato piuttosto burrascosa, con Antonella che ha accusato l'ex fidanzato di non aver lottato per lei e non averla messa al primo posto. Dal canto suo, Edoardo non ha lesinato frecciatine e bordate social alla Fiordelisi.

La scorsa estate, poi, Donnamaria è uscito allo scoperto ufficializzando la relazione con Martina Di Pietro, anche lei nel cast di Forum, e da quel momento le critiche da parte di una “costola” dei Donnalisi si sono intensificate, arrivando a superare decisamente la soglia di guardia.

Nella giornata di ieri, durante una live su Twitch, l'ex vippone ha raccontato di essere stato addirittura aggredito da una presunta fan all'esterno degli studi di Radio Zeta. Questa donna avrebbe iniziato ad inveirgli contro, gli avrebbe detto di non amare davvero la sua fidanzata, e che non avrebbe dovuto pubblicare la sua ultima canzone, nella quale fa riferimento alla storia d'amore con la Fiordelisi.

“E' stata un'esperienza non molto carina - ha detto Edoardo -, sono tornato a casa che tremavo dall'ansia. Sono stato aggredito da questa persona con la scusa di portarmi un regalo sotto la radio". Quando poi Donnamaria l'avrebbe invitata a non presentarsi più da lui, quest'ultima lo avrebbe accusato a sua volta di averla aggredita. "Fortunatamente sotto la radio ci sono le telecamere e abbiamo tutto. Invito questa persona a sparire per sempre dalla mia vita", ha concluso l'ex vippone.