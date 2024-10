Sin dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta si è avvicinata sia a Lorenzo Spolverato che a Javier Martinez (entrambi hanno palesato di essere interessati all’ex velina). In queste settimane, la ballerina originaria di Secondigliano è stata protagonista di un incessante tira e molla, circostanza che ha mandato in confusione i due concorrenti, e alla fine ad andare in tilt è stata anche lei.

Dopo aver detto di voler approfondire la conoscenza con Javier, Shaila ha fatto marcia indietro: “Non mi piace, non mi smuove nulla”. A quel punto, la ballerina ha virato su Lorenzo, per poi rifilargli il secondo palo nel giro di un mese perché, parlando del suo ex Sasà, ha detto: "Dopo di lui ho gli standard troppo alti”. Poi, mercoledì notte, la Gatta ha lasciato intendere di trovare un trasporto fisico per Spolverato: “Javi è bravissimo, però il corpo mi porta dall’altra parte, cosa ci posso fare?”. Infine, ieri sera, dopo un nuovo confronto con Martinez, l’ex velina ha confidato alle Non è la Rai che l’argentino “mi faceva bollire il sangue. Mi ha fatto un se**o, avete capito…”.

Nel corso della notte, Shaila ha continuato a parlare con le Non è la Rai, ammettendo la sua confusione: “Io sono confusa, ma non è che sono venuta qui per fidanzarmi. Il mio obiettivo non è mai fidanzarmi. È solo che se ho delle curiosità… Avanti e indietro, non ce la faccio più. Non si può stare con tutti e due? Ti immagini io che sto con tutti e due?”.