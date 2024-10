Javier Martinez, dopo circa un mese di continui tira e molla, sembra essersi stancato. Nella Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta manda continuamente in tilt il pallavolista argentino: prima vuole approfondire la conoscenza con lui, poi due giorni dopo dice di non essere interessata perché lo trova “moscio e senza carattere”, poi si riavvicina a Lorenzo Spolverato, poi cambia nuovamente idea e dice che Javier “mi fa se**o”. Evidentemente, l’ex tentatore sembra non poterne più, e ieri notte si è confidato con alcuni coinquilini, dicendo loro di voler mettere un punto definitivo alla conoscenza con l’ex velina.

Lo sfogo di Javier Martinez

“Questa è una scelta che fa male, è una scelta, che dispiace ma è dovuta. Per quanto ci posso ballare e parlare, ma basta. Se mi lasci uno spiraglio io non ci entro in quella porta, ho bisogno di una porta spalancata. Non voglio gli spiragli e la confusione. Io mi butto al 100% e ho bisogno di essere ricambiato nei rapporti. A me piace e lei lo sapeva bene. Sapevo quello che volevo e mi sono buttato, a differenza di quello che dice lei.

Dal momento in cui non sapevo cosa fare, ho fatto degli errori. Perché mi dicevo ‘sono troppo introverso forse, allora cerco di essere più espansivo’, ma non andava bene mai nulla. Poi come può dire che non prendo mai iniziative? Sono andato a dormire con lei, durante il gioco di obbligo e verità all’inizio del programma mi hanno chiesto chi mi piaceva e ho detto ‘a me piace Shaila’. Anche fuori io o sto con una ragazza o nulla. Nel senso che ho avuto le mie storie importanti con sentimento, oppure cose di una notte, massimo due e basta, non sono uno che trascina i flirt e li fa diventare ‘amicizie’ di comodo. Sono fatto così, ho instauro un rapporto vero o resta un’avventura isolata che non va avanti. Ho le idee ben chiare”.