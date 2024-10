Manuel Maura e Francesca Sorrentino sono stati due dei protagonisti assoluti (dopo Mirko Brunetti e Perla Vatiero) dell’edizione 2023 di Temptation Island.

Dopo aver concluso “il viaggio nei sentimenti” da separati, i due sono tornati insieme lo scorso dicembre per poi rompere nuovamente la scorsa estate, e Francesca ha accettato di sedere sul trono di Uomini e Donne. Nonostante la storia d’amore tra i due sia giunta al capolinea, Manuel non sembra aver definitivamente accantonato l’idea di tornare con la sua ex fidanzata. Al riguardo, ha risposto ad alcune domande dei followers su Instagram.

“Se credo ad un possibile ritorno con Francesca? Allora, ti dico la verità: non penso. Però la cosa bella della vita è che è imprevedibile, può succedere di tutto. Quindi non lo so, mai dire mai nella vita”. E a chi gli ha chiesto quanto volte avesse tradito la Sorrentino, lui ha risposto: “Questa è una domanda a cui ho sempre risposto, non ho problemi a rispondere. Una volta, ma era all’inizio. Poi, altre volte se ho conosciuto altre ragazze è perché ci eravamo lasciati con Fra”.