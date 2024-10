Nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si è sfogato con Amanda Lecciso, e si è fermato giusto in tempo prima di lasciarsi andare nuovamente ad un’affermazione discutibile. Le parole del modello milanese sono arrivate dopo una discussione notturna avuta con Shaila Gatta.

“Sono stufo, ma proprio stanco. Che schifo guarda. Ci sono stati scontri troppo forti con parole che non mi merito e non mi sono mai meritato. Non ho fatto nulla di male. Non ho mai insultato loro fino a due giorni fa, fino alla puntata sono sempre stato corretto buono. Ho sempre cercato di chiarire ed essere calmo e comprensivo. Se non voglio perderle? Sì, anzi, in questo momento le voglio fuori dalla casa. Loro si meritano un uomo che… guarda non fatemi parlare che è meglio”.

Shaila, invece, ha raccontato della lite con Spolverato a Pamela Petrarolo: “Io gli ho detto ‘siamo amici, punto e basta’. Ne sono uscita e basta. Mi ha detto ‘io mi sono sentito sbagliato’. Mi si è girata la vena e ho detto ‘scusa? Sbagliato? Sei pazzo? Ma come ti permetti, sei fuori?’. Mi è partito l’embolo. Sai che i malesseri fanno questo? Io so bene cosa significa essere sminuiti perché ho avuto persone così. Non deve permettersi di dire che io lo scredito o lo faccio sentire sbagliato. Penso che sia un codardo, ma non è un’offesa, è una descrizione del suo comportamento”.