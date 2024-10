Nella giornata di ieri, sopra la Casa del Grande Fratello sono volati i primi aerei di questa edizione. Destinatari dei messaggi dei fan i protagonisti del triangolo amoroso formato da Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez.

Nel corso di queste settimane, la ballerina napoletana ha mandato costantemente in confusione il modello milanese e il pallavolista argentino. Dopo aver dichiarato, in puntata, di voler approfondire la conoscenza con Javier, due giorni dopo ha cambiato idea perché lo ritiene “moscio e senza carattere”, la ballerina ha virato su Lorenzo per poi rifilargli il secondo palo nel giro di un mese perché, parlando del suo ex Sasà, ha detto: "Dopo di lui ho gli standard troppo alti”. Poi, mercoledì notte, la Gatta ha lasciato intendere di trovare un trasporto fisico per Spolverato: “Javi è bravissimo, però il corpo mi porta dall’altra parte, cosa ci posso fare?”. Infine, ieri sera, dopo un nuovo confronto con Martinez, l’ex velina ha confidato alle Non è la Rai che l’argentino “mi faceva bollire il sangue. Mi ha fatto un se**o, avete capito…”. Alla fine, in confusione ci è andata la stessa ex velina: “Io sono confusa, ma non è che sono venuta qui per fidanzarmi. Il mio obiettivo non è mai fidanzarmi. È solo che se ho delle curiosità… Avanti e indietro, non ce la faccio più. Non si può stare con tutti e due? Ti immagini io che sto con tutti e due?”.

Nella giornata di ieri, gli aerei volati sopra la Casa, hanno suscitato svariate reazioni tra gli inquilini. In particolare, Enzo Paolo Turchi ha trovato ambiguo l’atteggiamento di Shaila. Carmen Russo ha citato le parole dell’ultimo messaggio indirizzato agli Shaviers, e il coreografo ha sottolineato: “A ogni aereo cambia versione”.