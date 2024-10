Nel corso delle prime tre puntate dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno mostrato sin da subito una grande sintonia e complicità, tant’è che i telespettatori hanno pensato che tra la conduttrice e il ballerino potesse essere scoccata la scintilla. A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato un intervento di Rossella Erra: “Pensi sempre agli altri, ma adesso meriti di essere felice tu. Sono felice perché vedo che Giovanni ti sta aiutando molto. Ma poi il vostro abbraccio… quello che accade dietro le quinte. Vivetevi senza paura e mostratecelo. Vedo una vostra delicatezza di emozioni e sentimenti. Si è creata una magia, non solo in pista, ma anche fuori nella coppia”.

Anche il settimanale Oggi ha notato una certa affinità tra Bianca e Giovanni: “Tra i due a Ballando con le Stelle è (quasi) nato un amore”. Tuttavia, al netto del gossip, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la Guaccero ha rivelato che tra lei e il suo partner c’è solo amicizia.

“Sono single da 8 anni, sono stata innamorata, ora non lo sono più e spero di innamorarmi, mi sento pronta per ricominciare a costruire, senza ombre. Quando finisce un matrimonio ci sono tante cose che devi elaborare anche per avere, in futuro, una storia sana, senza metterci negatività. Mi sento di avere lavorato tanto su questa cosa che è finita, sui miei errori. Oggi mi sento predisposta, se arriverà qualcuno mi troverà predisposta (ride, ndr).

Cosa c’è tra me e Giovanni? Non c’è niente fra di noi, stiamo ballando e siamo concentrati sul lavoro. C’è sicuramente una grande stima da parte mia per una persona che mi sta facendo imparare tantissime cose in pochissimo tempo.

Con Fabrizio Moro? Mi avete fotografata con lui in passato, ma siamo amici, non abbiamo mai avuto una storia. E sai chi c’era con noi a cena quella sera? Un mio grandissimo amico, Renato Zero. Ed ecco che tutto torna, i cerchi a volte si chiudono”.