Dopo il dissing con Tony Effe, Fedez è letteralmente sparito dai social. Ieri, 15 ottobre, il rapper ha compiuto 35 anni, e quanto pare il compleanno non l’avrebbe passato da solo. Gabriele Parpiglia, infatti, ha rivelato che l’ormai ex marito di Chiara Ferragni avrebbe una nuova fidanzata, ma questa volta non si tratterebbe di un semplice flirt come accaduto spesso nel corso della passata estate.

“Nuova fidanzata per Fedez”, ha scritto Parpiglia su Instagram. “Sta festeggiando il compleanno in dolcissima compagnia”. Un nuovo flirt? No, non esattamente, e lo ha spiegato lo stesso giornalista. “Alt. Non una ragazza più giovane, ma una storia seria. Ripartenza in amore totale. Lei è milanese doc, ottima famiglia”.

Fedez e Chiara Ferragni hanno voltato pagina. Gli ormai ex Ferragnez (che al momento sono in trattative per la separazione) continuano però ad essere al centro del gossip. Alcune settimane fa, Taylor Mega aveva dichiarato di aver avuto un flirt con il rapper: “Se sono stata insieme a Fedez? Sì, ma parlare di storia è un po’ esagerato […] Non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. È dove hai delle concessioni in più, dove non c'è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo. […] Tra me e Fedez più una cosa fisica, passionale”.

Intercettata da Valerio Staffelli che le ha consegnato il tapiro, la Ferragni ha però chiarito: “Non sono mai stata in una coppia aperta. Cioè, se ‘coppia aperta’ significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte mia coppia aperta mai".