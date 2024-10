Tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, dopo mesi di veleni, accuse di tradimenti e tira e molla, è tornato il sereno. La nota influencer ne ha parlato alcune settimane fa a Verissimo, facendo chiarezza sul rapporto con il papà di sua figlia Celine: “Non è stato un momento facile, però abbiamo ripreso un po' di maturità che ci era mancata nel passato e abbiamo capito che l'interesse comune è rendere felice la nostra bambina”.

Le parole di Sophie Codegoni a Verissimo

Dopo alcuni tentativi di riavvicinamento, Sophie e Alessandro sembrano aver trovato un nuovo equilibrio: “Adesso siamo buoni genitori che si rispettano. Dedichiamo la nostra vita a Celine. Ci vediamo, parliamo, facciamo cene in famiglia con lei. Non bisogna essere egoisti e ribaltare il nostro problema sulla bimba. Forse in passato siamo stati immaturi ma adesso l'abbiamo superata”.

Sul rapporto con Basciano, la Codegoni ha spiegato: "Lui è il papà della mia bimba, è una persona importante che mi ha regalato la gioia più bella della mia vita. Oggi non siamo una coppia, ma due genitori che si vogliono bene. Il nostro amore oggi è la nostra bimba”. Hanno provato più volte a tornare insieme, ma adesso la prospettiva è differente: “Penso che sia inevitabile, quando costruisci una famiglia cerchi di mantenerla. Questa però è una cosa passata. Adesso io ho la mia strada, lui la sia, ma a prescindere saremo sempre uniti per la nostra bambina”.

I Basciagoni insieme a Parigi

Tuttavia, pochi istanti dopo la messa in onda dell’intervista a Verissimo, è spuntata una foto che sembrerebbe di fatto smentire quando dichiarato Sophie. Nell’immagine in questione, infatti, si vedono l’influencer e il deejay a cena insieme a Parigi (lo scatto risale alla Fashion Week). Secondo Deianira Marzano c’è qualcosa che non quadra: “Ho ragione nel dire che queste due persone si amano e che c’è qualcosa che non quadra rispetto a ciò che ha dichiarato a Verissimo”. In un’altra segnalazione arrivata ad Amedeo Venza, quest’ultimo molto vicino all’ex coppia, si legge: “Altro che solo genitori, loro sono innamoratissimi”. L’esperto di gossip ha commentato: “Forse la fiamma non si è spenta del tutto”.

Ma veniamo alla stretta attualità. Incalzata dai numerosissimi fan della coppia che le chiedono di continuo come stanno realmente le cose tra Sophie e Alessandro, la Marzano ha sottolineato di non essere a conoscenza di molti dettagli, ma ha aggiunto che i due ci starebbero riprovando “ma secondo me Alessandro potrebbe esserci rimasto male per l’intervista”. Poi, l’esperta di gossip ha aggiunto: “Prossimamente Basciano sarà a Verissimo”.