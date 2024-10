Come in ogni edizione del Grande Fratello che si rispetti, all’interno della Casa non può mancare la presenza di ospiti “indesiderati”, ed è accaduto anche ieri sera. Un topo, infatti, sembra aver fatto visita ai concorrenti, ma la regia ha cambiato inquadratura ogni qualvolta un gieffino ha nominato “l’intruso”. Ad accorgersi del nuovo “inquilino” sono state Amanda Lecciso, Jessica Molacchi e Mariavittoria Minghetti.

Il medico estetico, rivolgendosi alle due coinquiline, ha esclamato: “Ragazze, ho visto una cosa correre”. A quel punto è intervenuta la Lecciso: “Sì, ho visto entrare un topo”. L’ex cantante dei Gazosa si è spaventata, ma poi ha detto ai coinquilini di non toccarlo e di non fargli del male. Amanda, dopo aver appurato che si trattava di un roditore, è andata ad avvisare gli altri in cucina: “Ragazzi, c’è un topo”. Ma ogni volta che un concorrente menzionava “l’ospite”, la regia cambiava immediatamente inquadratura.

Uno degli episodi più “iconici” relativi alla presenza di un topo all’interno della Casa più spiata d’Italia risale alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli si trovavano in cucina quando hanno notato qualcosa che si muoveva, e in seguito hanno sentito dei rumori sopra i pannelli del soffitto. L’ex di Belen Rodriguez ha aperto gli sportelli dei pensili della cucina per controllare e ha preso una scopa per battere sul soffitto. Poi, rivolgendosi agli autori, ha esclamato: “Guardate che ci sono i topi!”. Mentre Antonino cercava di stanare i topi, Andrea si teneva a distanza di sicurezza: “Anto sicuro sono topi, 100%. Ma è uno soltanto o più? Sì, oddio sì sono loro, sono proprio quelli grossi come pantegane. Non è che sfondano qualcosa e poi entrano ovunque?”.