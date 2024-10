E’ scoppiata una lite in piena notte nella Casa dal Grande Fratello. Da una parte Jessica Morlacchi, Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti, dall’altra le Non è la Rai, Shaila Gatta e Yulia Bruschi. Tutto è cominciato quando il medico estetico ha detto che il gruppo rivale la guarda male e sparla di lei, e che Yulia le dato una spallata, travolgendola.

Come riportano i colleghi di Biccy.it, dopo aver sentito le lamentele di Mariavittoria, le Non è la Rai e Yulia hanno voluto un confronto in piscina. La Bruschi è partita all’attacco con un tono piuttosto agitato: “Una spallata? Ma sei seria? Perché non mi hai chiesto ‘Yulia mi hai triato una spallata non te ne sei accorta?’. Invece covi rancore e sparli”. Mariavittoria ha spiegato come mai non si è lamentata subito: “Mi hai travolta, è impossibile che non te ne fossi accorta. A me non andava di alimentare micce, ma poi vedo che guardi anche male”.

Le Non è la Rai hanno subito preso le parti di Yulia e a quel punto è intervenuta anche Jessica: “Yulia ma parli tu? Mariavittoria è falsa per te? Tu in puntata fai la santa e poi sparli tutto il tempo? Poi dici che ti dispiace non avere rapporto con me. Ma davvero? Non ti avvicini a me nemmeno se inciampi. Io ti sono anche venuta a parlare. Non le dire le ca**ate! E non prendermi per il c**o perché sono più grande di te e non mi puoi prendere in giro”. Yulia non è rimasta in silenzio ed è sbottata: “Ma tu mi dai la possibilità di avvicinarmi? Io non inciamperò mai vicino a te. Ma ti vedi? Non hai un atteggiamento bello. E non ti comporti come una persona adulta”.

Le concorrenti, dopo essersi affrontate in piscina, si sono spostate in giardino, e la litigata è proseguita. Le gieffine hanno continuato a rinfacciarsi presunti “sguardi cattivi” e frecciatine. Mariavittoria e Yulia si sono accusate a vicenda di aver avuto atteggiamenti ambigui, ma poco dopo la discussione è tornata a coinvolgere la Bruschi e la Morlacchi. Dopo l’ennesimo botta e risposta, la prima si è alzata e ha detto: “Ma io sto tanto bene per i cavoli miei, ciao, chi ti considera”. Jessica allora ha provocato la coinquilina: “E piangici cara mia! Sai cosa mi frega di te? Meno di zero, m’importa una se*a ciaone”.

A quel punto, Pamela Petrarolo ha bacchettato Jessica: “Tu sei grande, non la provocare mentre sta uscendo, poi è normale che ti risponde”. L’ex cantante dei Gazosa ha perso la pazienza: “Basta essere di parte e a senso unico. E non difendetela dicendo che io esagero e lei no. Mi ha detto ‘le spacco la faccia, la sfondo’. Ovviamente l’ha fatto alle mie spalle. Ah non ve lo ricordate? Ve lo ricordo io, l’hanno fatto vedere in una clip. Ha detto che fuori dal GF mi avrebbe spaccata in due, ecco la santarellina. Ma prima o poi si toglierà questo accappatoio di buonismo. Nelle clip ha avuto un atteggiamento da bulletta, ma non di faccia”.