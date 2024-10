Alcune ore fa, Sonia Bruganelli è stata protagonista di una lunga diretta su Instagram, durante la quale ha risposto alle domande di follower.

L’ex moglie di Paolo Bonolis ha ripercorso le sue passate esperienze televisive, tra cui il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi: “Al Grande Fratello e a L’Isola dei Famosi sono stata un’opinionista volutamente fuori dalle righe e questo lo rifarei altre centomila volte in quel modo. Magari meno grezza. Il mezzo televisivo, come tutti gli altri mezzi, vanno conosciuti prima di poter dare il meglio. So di essere stata scelta anche per il mio carattere e per la mia modalità di non saper contare fino a dieci prima di rispondere. A questo giro (a Ballando con le Stelle, ndr), invece, ci sto provando a essere diversa. […] Quando si va in televisione siamo tutti un po’ costruiti. In passato sono stata un po’ strafottente

La Bruganelli ha poi aggiunto: “Ho accettato di fare Ballando con le Stelle anche perché ho parlato con Simona Ventura e con Giovanni Terzi, loro mi hanno detto che sarebbe stata per me un’esperienza anche di introversione. […] Il ballo fa dimagrire tanto, dimagrisci senza fare diete e senza rendertene conto!” […] Non mi sono pentita di aver accettato di partecipare, mi sono pentita però della battuta fatta a Mariotto, quella è stata una caduta di stile per me, gli ho chiesto scusa, non era nel mio ruolo essere provocatoria. Non volevo tirare dentro cose personali. Lì non mi sono piaciuta e sono stata brutta. Lì ho agito di pancia, ho risposto a una loro provocazione”. E infine: “Le persone che fomentano odio verso di me? Voglio solo ignorarle. Chi usa confidenze o fragilità fingendosi amico e poi ci monetizza sopra si qualifica da solo”.