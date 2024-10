Questa mattina è volato un nuovo aereo degli #Shailenzo (i sostenitori della ship di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta) sopra la Casa del Grande Fratello. Tuttavia, la frequentazione tra il modello milanese e l’ex velina sembra essere giunta definitivamente al capolinea. La ballerina napoletana, infatti, ha scelto di proseguire la conoscenza con Javier Martinez (questa notte è scattato anche il bacio), spegnendo di fatto le speranze di coloro che tifavano affinché diventassero una coppia, mentre Lorenzo si è riavvicinato a Helena Prestes.

Lo striscione dell’aereo recitava: “Gli occhi non mentono mai”, e Helena ha commentato: “Ma svegliatevi! Cosa volete? Dai! ‘Ste ragazzine… questo è il vero problema. Mi dispiace, ma nessuno è uscito a vedere il vostro aereo!”. Anche Jessica Morlacchi ha detto la sua: “A me dispiace solo che spendono tanti soldi”. Spolverato è parso particolarmente perplesso: “Grazie a chi ci crede o ci ha creduto. Ma scusa, ieri non hanno visto la puntata?”. Shaila, invece, si è rivolta direttamente ai fan: “Grazie a tutti, ma in questo momento la situazione è grave, è gravissima. Comunque vi vogliamo bene, grazie”.

Le parole di Shaila Gatta durante la puntata

“In 24 ore è cambiato tutto. A me piace un uomo così, mi ha rispettata, non mi ha giudicata. Mi sono resa conto di aver fatto una sciocchezza perché stavo scappando dalla mia zona di confort, ma mi sono fatta coraggio e ho seguito l'istinto”. E sul tira e molla con Lorenzo Spolverato: “Ho messo un punto. Tra di noi c'è un quieto vivere, siamo amici e nient'altro di più, anche se lui ha ancora una cotta”.