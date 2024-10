Dopo un lungo tira e molla durato circa un mese, questa notte è finalmente scattato il bacio tra Javier Martinez e Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello. Il video non sembra lasciare spazio ad interpretazioni: il pallavolista argentino e l’ex velina sono a letto, e lui la bacia appassionatamente per la gioia dei fan, che la scorsa settimana avevano anche fatto volare il primo aereo “di coppia”.

Dunque, questa volta Shaila sembra aver fatto definitivamente la sua scelta. Del resto, nel corso di questa settimana, l’avvicinamento tra i due concorrenti era evidente, e tra coccole e effusioni, il bacio sembrava ormai imminente. Alla fine, la ballerina e l’ex tentatore hanno deciso di lasciarsi andare dandosi il secondo bacio di questa edizione del Grande Fratello (il primo è stato quello tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti).

Durante la puntata del GF in onda lunedì 14 ottobre, Alfonso Signorini ha mostrato alcune immagini relative ad alcuni giorni fa. Nella fattispecie, un video risalente a qualche notte fa, durante la quale Shaila si è infilata nel letto di Javier e si sono scambiati coccole e gesti affettuosi. Michael Castorino, che era lì accanto a lui, è sgattaiolato via. “Coccoline, bacini di qua e bacini di là. Io mi sono buttato a terra e sono andato in un letto libero”, ha detto.

L’ex velina ha confessato: “Avevo bisogno di assaporare il ph della pelle e assaggiare delle cose”. Tuttavia, Beatrice Luzzi non ha creduto neanche un attimo al loro sentimento, e ha attaccato Shaila senza mezzi termini: “Molta scienza nei suoi movimenti e poco cuore. Che senso ha aspettare un mese per dargli un bacio? Gli fai avance e provocazione e poi non lo baci. Trovo molto contraddittorio un comportamento così esplicito fisicamente e poi tirarsi indietro al bacio”.