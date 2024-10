Beatrice Luzzi non sembra aver affatto gradito la battutina/frecciatina che le è stata indirizzata da Alfonso Signorini durante l’ottava puntata del Grande Fratello. Il conduttore, chiedendo all’opinionista di dire la sua su Shaila Gatta e il ritrovato interesse nei confronti di Javier Martinez, si è lasciato andare ad alcuni riferimenti – secondo molti – poco eleganti, paragonando le coccole sotto le coperte tra l’ex velina e il pallavolista argentino, all’esperienza fatta dalla Luzzi nella passata edizione del reality show.

"C’è un’esperta del genere che magari potrebbe darvi qualche consiglio: Beatrice. Che mi guarda con un’aria che mi vorrebbe ammazzare… ma tu sei un’esperta di piumoni”, ha esclamato Signorini, passando la parola all’ex gieffina, visibilmente contrariata, tanto che lui ha aggiunto "Mi vorrebbe ammazzare”. Gli sguardi indispettiti di Beatrice, però, erano solo l'antipasto di quello che realmente pensava, visto che solo nel cuore della notte è arrivata a mezzo social quella che pare essere a tutti gli effetti una replica velenosissima nei confronti di Alfonso: "La cultura non necessariamente rende signori…".

La certezza assoluta che le parole dell’opinionista siano riferite al conduttore non c’è, ma dopo quello che è successo nel corso dell’ottava puntata, dubbi non sembrerebbero essercene. Il direttore di Chi, commentando la notte d’amore che Carmen Russo ha passato con il marito Enzo Paolo Turchi all’interno della Casa, ha esclamato: "Cioè, la Luzzi è una santa a confronto". Un paragone che all’opinionista non è piaciuto per nulla, tanto che dopo l’intervento di Carmen dove si specificava "Ma la Luzzi non era autorizzata, io si", è sbottata dicendo: "Ma la Luzzi non ha fatto niente, ma la smettiamo? Voglio dire. Ma poi per due baci. Non ce l’hanno data la stanzetta”.