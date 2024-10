La scorsa settimana, Shaila Gatta aveva dichiarato che non nutriva interesse nei confronti di Javier Martinez perché secondo lei “era moscio e senza carattere”. A distanza di sette giorni, la ballerina napoletana ha cambiato di nuovo idea: “In 24 ore è cambiato tutto. A me piace un uomo così, mi ha rispettata, non mi ha giudicata. Mi sono resa conto di aver fatto una sciocchezza perché stavo scappando dalla mia zona di confort, ma mi sono fatta coraggio e ho seguito l'istinto”. E sul tira e molla con Lorenzo Spolverato: “Ho messo un punto. Tra di noi c'è un quieto vivere, siamo amici e nient'altro di più, anche se lui ha ancora una cotta”.

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 14 ottobre, è stata mandata in onda una clip nella quale Shaila e Javier si accarezzavano e abbracciavano sotto le coperte. L’ex velina ha confessato: “Avevo bisogno di assaporare il ph della pelle e assaggiare delle cose”.

Tuttavia, Beatrice Luzzi non ha creduto neanche un attimo al loro sentimento, e ha attaccato Shaila senza mezzi termini: “Molta scienza nei suoi movimenti e poco cuore. Che senso ha aspettare un mese per dargli un bacio? Gli fai avance e provocazione e poi non lo baci. Trovo molto contraddittorio un comportamento così esplicito fisicamente e poi tirarsi indietro al bacio”.