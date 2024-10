Maura Vitali è stata ospite dell’ultima puntata di Casa Lollo, il formato condotto da Lorenzo Pugnaloni. L’ex dama del parterre Over di Uomini e Donne, dopo la fine della relazione con Gianluca Rocchetti, era tornata nel dating show di Maria De Filippi per conoscere meglio Mario Cusitore. La pugliese ha specificato che già durante il primo colloquio con la redazione si era detta interessata Cusitore già quando lui era ancora un corteggiatore di Ida Platano.

“Ho deciso di richiamare perché – essendo una persona coerente – volevo comunque conoscerlo, sapevo che ha un carattere forte, infatti quando sono scesa per lui, dissi: ‘So che hai un carattere forte, ma io non sono da meno!”.

Invece, per ciò che riguarda le ragioni che hanno portato all’interruzione della conoscenza con Mario, l'ex dama ha spiegato: “Non è andata perché si è fatto influenzare, un po’ dall’intervista, un po’ dai messaggi. Mi fece leggere un messaggio lungo di una sua fan in cui gli diceva ‘stati attento, apri gli occhi’, come se io fossi la cattiva della situazione. Non gli aveva scritto niente di che, ‘vedi che sta lì per visibilità’. Quando io alla fine sono scesa per lui potevo anche rimanere, ma ho rifiutato e sono voluta andare via […] Ho deciso di andare via perché ci sono rimasta male, ero scesa per conoscerlo e con tutto che mi erano arrivati diversi numeri di telefono, ho deciso di andare via”.

In merito alle ultime vicende che hanno visto protagonista Mario, in particolare la scandalosa questione legata alla Smart, la Vitali ha detto: “Anche con me c’era attrazione, perché quando una persona ti piace… Mario ci sa fare moltissimo, ha i modi, è educato. E’ una persona molto gentile, anche con le cameriere o con le ragazze che lo riconoscevano. Ha questi modi da galantuomo, però vedendo la trasmissione… Non è bello raccontare cose private. E’ un abile ammaliatore, come ha detto Morena. Lei ha detto che non avrebbe voluto dirlo per la questione dei genitori, io ti dico che nelle situazioni ti devi trovare. Non voglio dire che non mi sarebbe mai successo, ma il mio primo pensiero è che ho due figli a casa. In una trasmissione non sarei mai arrivata a questo. Se di una persona non ti puoi fidare, ci vai con i piedi di piombo”.