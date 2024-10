Dopo mesi di rumor e indiscrezioni, adesso è arrivata la conferma della fine della relazione tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino. A rivelarlo è stata la stessa ex modella che in una serie di Instagram stories ha parlato per la prima volta della sua situazione sentimentale con un chiarissimo riferimento all’ormai ex compagno: “Io ed Eros non eravamo più felici”.

Lo scorso luglio iniziò a circolare la voce di una presunta crisi tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino. I due, però, al riguardo non si sono mai espressi, fino a poche ore fa, quando lei ha deciso di rompere il silenzio.

“Sono stati mesi di grande dolore e di interminabile silenzio dove più volte ho scelto di fare un passo indietro anche quando la mia dignità come donna non è stata protetta a sufficienza da chi avrebbe dovuto farlo”, ha esordito la Gelsomino. Dalila ha poi spiegato che sente sia arrivato il momento di fare chiarezza per sé stessa e per tutte le persone “coinvolte in questa dinamica che va avanti da ormai troppo tempo”. “Io ed Eros non eravamo più felici insieme”, ha proseguito. L’ex modella ha aggiunto di aver provato in tutti i modi a tenere in piedi questa relazione ma che “ci sono momenti in cui la vita vuole solo insegnarti ad imparare a lasciare andare”.

Dalila ha precisato che queste dichiarazioni sono “frutto di mesi e mesi di enorme fatica”, e che resteranno le uniche cose che dirà pubblicamente sulla vicenda, allontanando da subito ogni tentativo di eventuali richieste di interviste: “Non sono mai entrata in questa relazione per amore a queste dinamiche, ma per amore puro e autentico verso l'uomo dietro al personaggio”. E ancora: “Eros rimane una persona che ha avuto importanza nella mia vita e la nostra relazione una delle mie più grandi lezioni di sempre [...] Nessuno ti avvisa di come ci si sente ad essere sulla bocca di tutti, posso confermare che ci si sente male [...] La vita reale è fatta di realtà, non di idee e stereotipi, torniamo coi piedi sul pianeta terra”.