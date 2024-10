Lo scorso maggio, Lavinia Mauro e Alessio Corvino, coppia nata durante la passata edizione di Uomini e Donne, hanno annunciato la fine della loro storia d'amore.

A distanza di alcuni mesi dalla loro uscita dal dating show di Maria De Filippi, erano iniziate a circolare alcune voci circa una presunta crisi, ma l'ex tronista aveva smentito categoricamente. L'influencer romana, infatti, aveva sottolineato che a causa degli impegni lavorativi nelle rispettive città (lei vive a Roma e lui a Caserta), non avevano avuto modo di trascorrere del tempo insieme. Tuttavia, i rumor su una possibile rottura hanno ripreso a circolare sempre con maggiore insistenza, e a quel punto l'ormai ex coppia ha comunicato la decisione di lasciarsi.

Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha però lanciato un'indiscrezione che riguarda proprio Lavinia. Stando a quanto riferito dall'esperta di gossip, l'ex tronista starebbe frequentando Gennaro Lillio, in passato fidanzato con Lory Del Santo. L'uomo, di origini campane proprio come Alessio, è noto per aver partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello, durante la quale si legò sentimentalmente a Francesca De André.

"Lavinia Mauro e Gennaro Lillo sono tornati 'sotto i riflettori' con una cena intima questa sera a Milano, al ristorante The Dome. Entrambi erano scomparsi dalla scena pubblica e sembra che questo sia l'unico elemento che per ora li accomuna".