Nella notte tra venerdì e sabato, Shaila Gatta è tornata nuovamente nel letto di Javier Martinez, e i due concorrenti del Grande Fratello si sono abbracciati e si sono fatti le coccole. Il pallavolista argentino è parso estremamente in difficoltà, non solo per la vicinanza dell’ex velina, ma anche per l’ennesimo cambiamento del suo atteggiamento in pochi giorni.

In seguito, Shaila si è appartata in un altro letto insieme a Tommaso Franchi e alle Non è la Rai, ed ha raccontato quello che è successo con Javier. Utilizzando una tazza, la ballerina partenopea ha cercato di aggirare la censura: “Lui è stato molto bravo. Però stava così… (dà dei piccoli colpi sulla tazza, ndr). Ve lo giuro, ma proprio questa era la situazione”.

Tommaso ha fatto i suoi complimenti a Martinez: “Ma che bravo! Lui ha avuto parecchia forza per resistere. E ci credo che era come la tazza, da quanto tempo è che siamo chiusi qui? Pensa che è tanto, che siamo dentro, poi noi uomini. Poverello, quanto lo fai patire?”.

La gieffina ha detto che non vuole correre con Javier: “A un certo punto poverino si è messo una mano sulla fronte. Mi ha detto ‘io non ci sto a capì più niente’. Siamo stati vicini, abbracciati. Poi mi ha detto che io fino a 24 ore prima ero un’altra persona. Io gli ho spiegato che qui dentro un giorno vale come tre e che si può cambiare idea. Se ho un tempo limite per dargli un bacio? Ma cosa dici Tommy?! Non mi metto i tempi. A me lui piace, ma le cose verranno naturali, non mi voglio forzare a fare qualcosa al momento”.