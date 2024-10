Nella notte tra venerdì e sabato, totalmente all’oscuro dei telespettatori, è scattato il primo bacio “vero” nella Casa del Grande Fratello. Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sono infatti baciati sotto le coperte, ma la regia ha deciso stranamente di non trasmettere le immagini su Mediaset Extra. Poi, ieri pomeriggio è arrivata la confessione dell’idraulico senese a Luca Calvani. Il giovane medico estetico, invece, lo ha lasciato intendere parlando con Amanda Lecciso.

Mentre i riflettori sono tutti puntati sul quadrilatero amoroso tra Shaila, Javier, Lorenzo e Helena, due gieffini sono passati dalle parole ai fatti. Nella notte di venerdì, infatti, Mariavittoria e Tommaso si sono lasciati andare sotto le coperte, e le effusioni sono culminate in un bacio appassionato. Il momento, però, non è stato trasmesso dalle telecamere, circostanza che ha scatenato le proteste da parte dei telespettatori. I dettagli sono emersi solo il giorno seguente grazie alle confessioni dei due concorrenti.

Luca Calvani ha chiesto al coinquilino: “Ma io non capisco, ma c’è stato qualcosa? Che avete fatto? Ma le hai dato un bacio di quelli dati bene?”. Tommaso, palesemente imbarazzato, ha risposto: “Sì, ce lo siamo dati”. Luca ha poi proseguito: “Ma ti è garbato? Dai… vabbè non ti è piaciuto, altrimenti me l’avresti detto diversamente. Cosa c’ha che non va? Lei è bella, ma non balla? Ma cosa?”. Tommaso ha replicato: “E niente che devo dire? Comunque non ha nulla che non va. Lei è molto bella e carina”.

Molto più esplicite, invece, sono state le parole di Mariavittoria. Chiacchierando con Amanda Lecciso, la concorrente ha provato a spiegare cosa prova, al momento, per Tommaso: “Sicuramente c’è attrazione. Lui mi piace, è intelligente, bravo e sensibile, però è molto chiuso. Io non mi sbilancio subito e anche lui è come me. Se ho voglia di conoscerlo fuori? Certo, perché no? Se lo porterei nel mio contesto? Sì. Non mi precludo nulla. Se fossi fuori lo porterei a cena ad esempio. Però in questo contesto il fatto che lui sia molto introverso fa andare le cose lentamente. Non escludo nulla perché lui mi interessa. Le cose si creano piano, però posso dire che mi piace stare abbracciata con lui. Voglio conoscerlo meglio, ma non è ancora amore. Lui ha una dolcezza estrema, è di una sensibilità allucinante, è davvero bravissimo".