Durante l’ottava puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 14 ottobre, Carmen Russo ha dovuto lasciare la Casa e suo marito Enzo Paolo Turchi, ma prima dell'uscita Alfonso Signorini ha dunque voluto fare una sorta di intervista doppia ai due.

“Stasera vogliamo fare delle domande per testare la solidità della coppia. Ma sottolineo che l’uno non saprà delle risposte dell’altro. Poi metteremo a confronto le vostre risposte e vedremo un po’ che cosa accadrà”. Oltre a rispondere alle domande, Carmen e Enzo Paolo si sono anche lasciati andare ad una confessione intima.

“Enzo Paolo è molto geloso di me, perché mi ama molto. Lui è geloso di tutto quello che ama, perché è molto possessivo, giustamente. Non ho mai tradito Enzo Paolo, mai in 42 anni d’amore, non è mai successa una cosa del genere. Se accetto la mia età? Sì certo, con orgoglio, soddisfazione e anche tanta forza. Però mi correggo, se ci fosse un rimedio tornerei indietro. Se sono ricorsa a dei rimedi? Vabbè cose leggere, posso consigliare anche a te Alfonso.

Quando è stata l’ultima volta che io e Enzo Paolo ci siamo amati in quel senso? Mi metti in imbarazzo con questa domanda. Devo essere sincera? Dai Alfonso, siamo genitori, non posso dirlo qui. Vabbè, stasera mettiamo tutto a carte scoperte. Tra noi è successo due sere fa qui al Grande Fratello. Però non ditelo a nessuno vi prego. Io sono autorizzata, è mio marito. Non sono mica peccati questi. Dovevo dimostrargli l’amore e poi l’amore è bello. Scusa siamo stati bravi a non farci vedere e non potevo andare via senza. Non volevo che avesse altri dubbi”.

Subito dopo è arrivata la conferma di Enzo Paolo, che ha rivelato a Signorini di essersi "divertito" con Carmen nella loro camera privata: “L’ultima volta? Ah. Poco tempo fa, due giorni fa”.