Ieri pomeriggio, prima della messa in onda dell’ottava puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini è stato ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5.

“Il Grande Fratello porta bene, ci sono un sacco che hanno fatto carriere strepitose – ha detto il conduttore -. Peccato che ci sia poca riconoscenza verso questo programma, perché non appena hanno brillanti carriere si dimenticano di aver fatto il Grande Fratello. Non so per quale ragione, però so per certo che quando li chiami per fare una partecipazione al programma dicono ‘no no per carità’, ma come, hai avuto la luce grazie a questo programma! Ecco, un briciolo di riconoscenza in più non guasterebbe”.

Signorini ovviamente non ha fatto i nomi dei gieffini “irriconoscenti”, ma ad oggi quelli che grazie alla popolarità ottenuta con il reality show hanno avuto una carriera in tv, nel cinema e nel modo dello spettacolo sono diversi. Tra i più famosi ci sono sicuramente il compianto Pietro Taricone, Luca Argentero, Eleonora Daniele, Alessandro Tersigni, Laura Torrisi, Ilenia Pastorelli, Flavio Montrucchio e Filippo Bisciglia.

E ancora Rocco Casalino (portavoce dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte), Raffaella Fico (volto televisivo ed ex compagna di Mario Balotelli), Rajae Bezzaz (inviato di Striscia la Notizia), e molti altri che saltuariamente sono apparsi o continuano ad apparire in tv come Guendalina Tavassi, Serena Garitta e Floriana Secondi.