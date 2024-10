Clima infuocato nella Casa al termine dell’ottava puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 14 ottobre. Dopo la diretta, infatti, è scattata una lite tra Lorenzo Spolverato e Iago Garcia.

Com’è noto, tra i due non corre buon sangue, e il modello milanese non ha gradito l’ennesima Nomination da parte dell’attore spagnolo e, dopo averlo sorpreso a parlare di lui con gli altri inquilini, ha deciso di affrontarlo a muso duro.

"Buffone, buffone. Tu non sai cos'è l'empatia”, è sbottato Lorenzo, puntando il dito contro Iago, mentre Luca Calvani e Amanda Lecciso lo richiamavano alla calma. “Per favore vai, che tristezza”, è stata la risposta dell’attore, che non si è scomposto più di tanto di fronte alla furia di Spolverato e ha aggiunto: “Sciacquati la bocca. Io non ho un problema con te, lo faccio per aiutarti. Tu non l’hai capito, ma quando io ti dico ‘controlla il tuo atteggiamento, non essere veemente, non avere due maschere. Noi siamo un bel gruppo e tu ne fai parte, ma ci sono dei tuoi atteggiamenti che io non condivido. Tu vuoi fare la vittima ed io non ho mai apprezzato la gente che fa questo, io ti dico una cosa e tu ti accendi, è questo il tuo problema. Non è vero che sei stato offeso e non ti senti rispettato, io ti ho rispettato sempre, ma non condivido i tuoi atteggiamenti perché non mi piace quando una persona si offende subito quando gli viene detto che la pensa diversamente da lui. Quando mi chiami buffone e inizi con questi comportamenti da strada, da quartierino di Milano, stai andando in una direzione che a me fa allontanare ancora di più. Tu puoi fare quello che vuoi, io farò ciò che penso”.

“Da domani indifferenze reciproca – ha replicato Lorenzo -. Io penso che tu conosci bene i momenti in cui prendermi e quando prendermi perché c’è stata occasione. Io credo che quando accade tu voglia soltanto stuzzicarmi e tirare fuori il peggio di me, perché sai che mi accendo facilmente e quindi sai dove andare a toccare, e questo lo penso anche se tutti dicono di no […] Ho le p**e per difendermi da solo, anche a costo di rimanere da solo, il mio pensiero su di te è questo”.