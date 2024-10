L’ottava puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 14 ottobre, si è aperta con alcune verità “scomode” sul rapporto tra Yulia Bruschi (e il suo fidanzato) e Luca Giglioli. Il “terzo incomodo” sembra essere sempre più il ragazzo che le ha regalato il famoso anello da 50mila euro che lei si è sfilata dal dito alcuni giorni fa.

Alfonso Signorini ha cercato di fare chiarezza sulla questione. “Noi non siamo semplicemente amici. Da parte mia c'è una voglia di conoscerla in maniera diversa, non come un'amica. Vorrei fare un passo in più”, racconta Giglio, mentre lei rivela: “Il nostro rapporto è basato di ascolto, tanta comprensione, vedremo cosa accadrà. Per adesso è presto per mettere le basi solide per qualsiasi tipo di rapporto”.

Signorini ha chiamato Yulia in Confessionale ed è entrato a gamba tesa sulla concorrente: “Hai paura di ferire qualcuno se ti lasci andare con Giglio?”. La gieffina ha replicato: “Diciamo che ho paura di ferire me stessa. Sono estremamente sincera e corretta. Questa persona l'ho lasciata fuori, ma io ora sono qui e voglio vivermi tutto. Noi non ci siamo fatti promesse, di vedere le cose come vanno. Non sento le stesse cose di prima.

Ho tolto l'anello perché mi dava fastidio il fatto che si parlasse sempre di quell'anello e del suo valore e della promessa. Sono sempre stata sincera: avevo il cuore impegnato, ma non ero sposata. La vita ti sconvolge. Per una volta voglio pensare a me e lasciarmi un po' andare, al di là del rapporto che verrà con Giglio”.