L’ottava puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 14 ottobre, è stata carica di tensione. Durante le nomination, Javier Martinez e Iago Garcia hanno fatto il nome di Lorenzo Spolverato e, al termine della diretta, gli animi si sono ulteriormente scaldati, con il modello milanese che ha battibeccato con il pallavolista argentino e, in particolare, con l’attore spagnolo, minacciando poi di abbandonare la Casa

La notte sembra non aver portato consiglio, e questa mattina Lorenzo ha confermato la sua intenzione di lasciare il reality show: “Io me ne voglio andare, voglio fare altre esperienze. Sono arrivato al livello di non sopportare la metà di loro, quindi… diventa abbastanza critica come cosa. Soprattutto credo possa andare soltanto in peggio”. Alle parole di Spolverato hanno fatto eco anche quelle di Jessica Morlacchi, anche lei evidentemente provata dalle dinamiche del reality.

La sfuriata di Lorenzo Spolverato dopo la puntata

“Che mi nomini non è un problema, ma il motivo è importante. Mi completa un po’ la persona, che devo dire, la motivazione quando voi la date… una persona quando viene nominata ha il diritto di chiedere il motivo? Sono molto infastidito dal comportamento di Iago. La mia personalità è così, posso migliorare, ma se uno viene da me con un atteggiamento di attacco mi scaldo molto più di prima. Javi, sei in posizione di attacco, quindi o ti apri o mi viene incontro o puoi attaccarti a quel così lì e tirare. Sino così, benvenuto al Grande Fratello, sono così e basta, non faccio male a nessuno, è il mio tono”.