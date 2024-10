Questa notte, al termine dell’ottava puntata del Grande Fratello, dopo un lunghissimo tira e molla è scattato il tanto atteso bacio tra Shaila Gatta e Javier Martinez (clicca QUI per l’articolo). Tuttavia, nelle ultime ore, un’indiscrezione che sta circolando sul web potrebbe aprire a nuovi clamorosi scenari. Biagio D’Anelli, ex gieffino ed appassionato di gossip, ha infatti rivelato che presto potrebbe fare il suo ingresso nella Casa Salvatore “Sasà” Monaco, ex fiamma dell’ex velina di Striscia la Notizia (che lei stessa ha menzionato alcuni giorni fa).

“Attenzione! Potrebbe varcare la Porta Rossa, Salvatore Monaco (Sasà). È la persona che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di Shaila. Però lei più e più volte ha parlato di quest’uomo come il suo prototipo ideale e ha questa mancanza di tanto in tanto. Voci di corridoio sono arrivate quasi certe che pare ci sia una trattativa per un suo eventuale ingresso. Sempre che si trovi una quadra economica, a sostituire i soldini che prende a Catania. Mi è stato detto. Non mi è sfuggito anche che ci sia o potrebbe esserci un pre-accordo tra i due”.

Chi è Salvatore Monaco

Salvatore Monaco gioca nel Catania, squadra che milita attualmente in Serie C (la terza serie italiana). Classe 1992, è il figlio di Gennaro Monaco, anche lui ex calciatore con 56 presenze in serie B con le maglie dell'Empoli, Casertana e Catania. Stando al racconto di Shaila Gatta, avrebbe anche un'azienda che produce limoncello. Su Instagram conta oltre 21mila followers.