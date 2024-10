A distanza di sette giorni dall’ultima puntata del Grande Fratello è cambiato (di nuovo) tutto. Nel corso della settimana passata, infatti, Shaila Gatta ha fatto retromarcia e si è gettata tra le braccia di Javier Martinez, con il quale, questa notte, è scattato il primo bacio (clicca QUI per l’articolo).

Nel corso della diretta di ieri, lunedì 14 ottobre, Alfonso Signorini ha mandato in onda alcune immagini nelle quali si vedevano l’ex velina e il pallavolista argentino si scambiavano coccolo sotto le coperte, e lei ha detto: “Avevo bisogno di assaporare il ph della pelle e assaggiare delle cose”. Shaila ha poi spiegato ha rivelato che in 24 ore è cambiato tutto: “A me piace un uomo così, mi ha rispettata, non mi ha giudicata. Mi sono resa conto di aver fatto una sciocchezza perché stavo scappando dalla mia zona di confort, ma mi sono fatta coraggio e ho seguito l’istinto”. In seguito, la ballerina ha detto che quello di Lorenzo Spolverato è ormai un capitolo chiuso: “Ho messo un punto. Tra noi c’è un quieto vivere, siamo amici e nient’altro, anche se lui ha ancora una cotta”.

Nell’ascoltare le parole della gieffina, Beatrice Luzzi l’ha attaccata: “Molta scienza nei suoi movimenti e poco cuore. Che senso ha aspettare un mese per dargli un bacio? Gli fai avance e provocazione e poi non lo baci. Trovo molto contraddittorio un comportamento così esplicito fisicamente e poi tirarsi indietro al bacio”.

Poi, l’opinionista ha fatto riferimento ad un episodio avvenuto nei giorni scorsi: “Intanto non si è vista una cosa molto antipatica che è successa due-tre giorni fa, quando Shaila è andata nel letto di Javier spinta da Le Non è la Rai, lo ha provocato, poi se n’è andata da loro a prenderlo un po’ in giro”.