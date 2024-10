Clima incandescente tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato durante l’ottava puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 14 ottobre.

Nel corso delle nomination, infatti, il pallavolista argentino ha fatto il nome del modello milanese, così come Iago Garcia, e al termine della diretta i tre concorrenti hanno continuato a discutere. Lorenzo, infatti, non ha accettato la motivazione della nomination di Javier: “Che mi nomini non è un problema, ma il motivo è importante. Mi completa un po’ la persona, che devo dire, la motivazione quando voi la date… una persona quando viene nominata ha il diritto di chiedere il motivo? Sono molto infastidito dal comportamento di Iago. La mia personalità è così, posso migliorare, ma se uno viene da me con un atteggiamento di attacco mi scaldo molto più di prima. Javi, sei in posizione di attacco, quindi o ti apri o mi viene incontro o puoi attaccarti a quel così lì e tirare. Sino così, benvenuto al Grande Fratello, sono così e basta, non faccio male a nessuno, è il mio tono”.

“Ti stai scaldando e con me sbatti male”, ha replicato Martinez. A quel punto, nella conversazione è intervenuto anche Iago: “Io sono stato nominato tante volte e non mi sono mai scaldato […] Sei egocentrico, anche se non sono una persona perfetta sono molto più esempio di te, ma anche Javier lo è molto più di te. Stai giocando, ho visto le tue facce dal primo giorno, non mi inganni. Vuoi essere sempre al centro della situazione, hai fatto tutta questa performance da solo, io non ti ho detto niente”.

A quel punto, Spolverato ha sbroccato e se n’è andato: “Non è vero, lui non è empatico con me, la storia della mia vita non la conosci, non sai niente. E allora che alzo la voce? Lasciati un po’ andare, Iago, ripeti sempre le stesse cose. Sei un pagliaccio. Madonna vado via. Non sono un esempio? Sti ca**i, cosa ti devo dire. Tu lo sei?”.