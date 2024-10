Dopo gli aerei per Shaila Gatta, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato, questa mattina ha sorvolato la Casa del Grande Fratello anche quello con un messaggio indirizzato a Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. “Affinità c’è. Noi pure #tommavi”, recitava lo striscione. “E’ bellissimo, ma che carini!”, ha esclamato la concorrente. “Avete fatto una cosa bellissima”, ha invece detto l’idraulico toscano.

Quella di Tommaso e Mariavittoria è la ship meno pubblicizzata di questa edizione. In queste settimane, infatti, i riflettori sono stati costantemente puntati sul quadrilatero amoroso formato da Shaila Gatta, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. Quadrilatero che si è già sgretolato, visto che l’ex velina ha scelto di proseguire la conoscenza con il pallavolista argentino (nella notte è scattato il primo bacio), mentre il modello milanese, prendendo atto della situazione, si è riavvicinato alla Prestes.

Lo scorso fine settimane c’è stato il primo bacio tra Tommaso e Mariavittoria. A confessarlo è stato proprio il gieffino a Luca Calvani: “Ci siamo dati un bacio, lei è molto bella e carina”. Dal canto suo, Mariavittoria ha ammesso di provare una forte attrazione per il coinquilino: “Sicuramente c’è attrazione. Lui mi piace, è intelligente, bravo e sensibile, però è molto chiuso, non lo conosco abbasta. Io non mi sbilancio subito e anche lui è come me. Se ho voglia di conoscerlo fuori? Certo, perché no? Se lo porterei nel mio contesto? Sì. Non mi precludo nulla”.