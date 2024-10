Nella Casa del Grande Fratello, fatta eccezione per le dinamiche o pseudo tali relative alle ship, non succede sostanzialmente nulla. Gli unici veri sussulti sono stati la squalifica di Lino Giuliano (escluso ancor prima di varcare la porta rossa) e l’inaspettata gravidanza di Ilaria Clemente.

Ma ad annoiarsi non sono solo i telespettatori (basti guardare i dati relativi agli ascolti), ma anche gli inquilini. Dopo l’ottava puntata andata in onda ieri, lunedì 14 ottobre, Lorenzo Spolverato ha confessato a Jessica Morlacchi che vorrebbe ritirarsi per dedicarsi ad altre cose. Il modello milanese ha ammesso di non sopportare più meta dei concorrenti: “Io me ne voglio andare. Sì, voglio andare a casa, fare altre esperienze. Sono arrivato. Poi non sopporto più già la meta di loro ed è critica come cosa, posso pensare che andrà solo peggio”.

L’ex cantante dei Gazosa ha concordato con Spolverato, e ha rivelato che anche lei vorrebbe uscire, soprattutto a causa della noia: “Anche io voglio andare via. Non ce la faccio più”.

Jessica sembra aver perso gli stimoli e accusa il peso della noia. “Che penso? Di quale situazione? Che grande noia. Stare tutto il tempo a sentire i cavoli degli altri dei quali non te ne frega assolutamente nulla. Non mi interessa proprio nulla. Una noia, davvero”, ha confidato a Luca Calvani.

Quel che è certo è che le ultime due edizioni del Grande Fratello, tranne qualche rarissima eccezione, stanno facendo rimpiangere ai telespettatori la tanto vituperata settima edizione del GF Vip, quella in cui il cast veniva costantemente decimato dalle squalifiche (epica quella di Riccardo Fogli a nemmeno 24 ore dal suo ingresso nella Casa). Insomma, la nuova linea editoriale imposta da Mediaset non sta pagando i dividenti sperati.