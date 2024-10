Ieri, martedì 15 ottobre, c’è stata la registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne, nel corso della quale sono stati protagonisti alcuni dei volti storici del dating show di Maria De Filippi e due tronisti. Ecco tutti i dettagli di quanto accaduto forniti da Lorenzo Pugnaloni.

Gemma Galani felice con il cavaliere Fabio

Protagonista indiscussa è stata infatti Gemma Galgani, che sembra aver trovato una nuova serenità accanto a Fabio, cavaliere con cui ha deciso di uscire a cena. Fabio, che ha vissuto per 40 anni in Canada e si è presentato per corteggiarla nelle precedenti puntate, ha conquistato la dama torinese con una serata a base di ostriche. "La serata è stata davvero speciale, ho riscoperto il piacere di stare insieme," avrebbe dichiarato Gemma, visibilmente felice della compagnia del suo corteggiatore. Il momento clou della puntata è stato il ballo tra Gemma e Fabio: i due si sono esibiti in una lambada che ha scaldato gli animi del pubblico presente in studio.

Anche per Sabrina ci sono state novità durante la registrazione del 15 ottobre. La dama ha deciso di chiudere la sua conoscenza con Gabriele dopo aver scoperto divergenze importanti riguardo al loro futuro: mentre lei desidera avere dei figli, lui non condivide questo desiderio. Sabrina, però, non si è persa d’animo e ha scelto di proseguire il suo percorso conoscendo due nuovi cavalieri.

A rendere ancora più vivace la puntata è stata la sfilata femminile, al termine della quale Sabrina ha trionfato, conquistando la giuria e i presenti in studio. Il segmento è stato animato dalla musica di dj Tony Renda, ex volto della passata edizione di Temptation Island.

Trono Classico

Per quanto riguarda il Trono Classico, Alessio Pecorelli ha fatto parlare di sé decidendo di far rientrare Amal, la corteggiatrice precedentemente eliminata. Amal, che aveva tentato di conoscere anche il tronista Michele Longobardi senza successo, è stata richiamata da Alessio, aprendo la possibilità a nuovi sviluppi nella loro storia. "Ho deciso di darle una seconda possibilità”, avrebbe dichiarato il tronista, ammettendo di voler approfondire la conoscenza. Intanto, Martina De Ioannon ha iniziato una nuova conoscenza con un corteggiatore sceso per lei. I due si sono esibiti in un ballo in studio, mostrando una sintonia iniziale che potrebbe crescere nelle prossime settimane.

Mario Cusitore e Armando Incarnato "spariti"

Nella registrazione di ieri spicca l’assenza di Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, spesso al centro delle polemiche, non ha partecipato né alla registrazione di ieri né a quella precedente. Non si è invece parlato di Mario Cusitore, nonostante fosse stato al centro di molti rumors nelle puntate precedenti.