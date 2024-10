La scorsa settimana, il collega Gabriele Parpiglia aveva rivelato della fine della frequentazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara (clicca QUI per l’articolo). Nelle ultime ore, Parpiglia ha anche raccontato che l’imprenditrice digitale avrebbe una nuova frequentazione con Giovanni Tronchetti Provera.

Figlio del più noto Marco Tronchetti Provera, Giovanni è vice presidente esecutivo del gruppo Pirelli ed ex presidente di Telecom Italia. Ecco quanto rivelato da Parpiglia su Instagram:

Riavvolgere il nastro di questa storia è come voler andare a prendere una serie turca caratterizzata da un’infinità di amorazzi e colpi di scena… uno via l’altro. Ma andiamo con ordine.



Chiara Ferragni e Fedez disintegrano il mito de i “Ferragnez” (tra Ambrogini d’oro donati da Beppe Sala, il sindaco che si è rimangiato il gesto fatto, beneficenza con richiesta di rinvio a giudizio – lei -, frequentazioni da galera e risse – lui-) nel giro di sette mesi esatti. Da dicembre 2023 a giugno 2024. I



Nel mezzo Fedez posta, mostra, bacia e si destreggia tra mille flirt (tutte ragazze giovanissime), dissa i suoi ex amici usando nelle parole anche la sua ex moglie, ritenta un rilancio musicale e poi si cela nel silenzio. Questo perché, secondo le nostre info, ci sarebbero indagini in corso che potrebbero riguardarlo per i noti fatti che “Striscia la notizia” (tra gli altri) ogni sera sta raccontando.



Chiara, svanisce. Risponde solo tramite legali, cambia staff, prende un ufficio stampa valido, non interrompe i rapporti con Fabio Maria Damato, però mantiene un profilo basso fino a quando non incrocia per caso, a Forte dei Marmi, l’imprenditore Silvio Campara. Lui Ceo di Golden Goose vive per scelta con un profilo quasi invisibile.



Quando Chiara e Silvio si incontrano, leggete bene questo passaggio, lui è single. Lei idem, poi “ni”. E questo “ni” è fondamentale.

La storia poi, parla di colpo di fulmine tra i due. Ma nel mezzo c’è una tempesta di situazioni da risolvere: lei in attesa della chiusura delle indagini con richiesta di rinvio a giudizio, lui, occupato a fare “impresa nel mondo” e con una situazione familiare delicata da gestire, nonostante fosse già separato. Insomma, un doppio caos che non fa mai realmente accendere la storia.



Niente foto, niente viaggi, una vita sottotraccia che però, appunto, nascondeva un “ni”. Questo “ni” oggi porterebbe a un nome e un cognome: Giovanni Tronchetti Provera, figlio del più noto Marco Tronchetti Provera.



Eh già, proprio così. Ora starete pensando: ma che c’azzecca Provera? Semplice. La Ferragni e il figlio di Tronchetti Provera si conoscono perché i figli vanno a scuola insieme. Lui ne ha tre avuti dall’ex moglie Nicole Moellhausen (tra i due ex coniugi pare non scorra buon sangue, ndr), la Ferragni due con Fedez. Ma quand’è che tra i due scatta qualcosa?



Succede quando Campara decide di fare un passo indietro e non partire con la Ferragni in vacanza, in Perù, proprio come avevamo scritto qualche tempo fa. Lei non lo accetta, vola in Corsica, in Sardegna e a Ibiza e chi incontra? Proprio Provera, che inizia a dialogare con Chiara come prezioso consigliere.



Da quel momento il dialogo tra i due si intensifica. Campara è già lontano (ma non è tornato con la sua ex compagna, nota per i settimanali, ndr), Chiara e Giovanni invece sono sempre più vicini. Fino a quando, dopo lunghe verifiche, arriva la conferma da parte della “Milano bene”. “



I due si frequentano”. La Milano bene che è un po’ come “Roma” per il caso Totti – Blasi. Difficilmente sbaglia. Quasi mai. Mai. Anche dinanzi a eventuali smentite fake… E proprio come nelle serie turche siamo sicuri che questa storia avrà nuove e ancora lunghe pagine da scrivere…