Sarebbe giù giunta ai titoli di coda la relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia attraverso un post su Instagram.

“Lo scorso agosto abbiamo parlato di una frequentazione tra il top manager Silvio Campara e l’imprenditrice Chiara Ferragni. Dopo mesi in cui c’è stato tanto rumore, ma forse, in realtà si trattava di un affetto sotto traccia senza mai alcuna prova alla mano (baci in pubblico eccetera), oggi possiamo confermare che l’incontro tra i due è giunto al capolinea. Due storie di vita e di amicizia fatte di rispetto reciproco, lontane da flash e copertine, che però non hanno trovato una linea retta. Me secondo le nostre fonti il rispetto tra i due è immutato. Reciproco. Silenzioso. Lontano anche da future chiacchiere”.

Chiara Ferragni risponde a Taylor Mega: "Io e Fedez mai stati coppia aperta"

Alcuni giorni fa, Chiara Ferragni ha ricevuto un tapiro d’oro da Striscia la Notizia anche per via delle affermazioni di Taylor Mega sul matrimonio – ormai finito – tra lei e Fedez. La nota influencer, in merito ai Ferragnez, aveva detto: “Non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. È dove hai delle concessioni in più, dove non c'è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo. […] Tra me e Fedez più una cosa fisica, passionale”.

L’imprenditrice digitale ha smentito che nel rapporto tra lei e l'ex marito ci fossero questi accordi: “Non sono mai stata in una coppia aperta. Cioè, se ‘coppia aperta’ significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte mia coppia aperta mai!”.