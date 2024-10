Scoppia l’ennesima polemica per quanto accaduto questa notte nella Casa del Grande Fratello.

Tutto è iniziato quando gli autori hanno bacchettato Yulia Bruschi che parlava senza però indossare il microfono, circostanza che si ripete in ogni edizione e che rappresenta una chiara violazione del regolamento. A quel punto è intervenuto Lorenzo Spolverato, che palesemente seccato dall’essere stato disturbato nel bel mezzo della notte, si è infuriato ed avrebbe rivolto un’offesa gravissima alla concorrente di origini cubane: “Sta t***a!”.

L’episodio non è passato inosservato e il video è diventato virale. In queste ore, molti utenti stanno chiedendo alla produzione che prenda dei provvedimenti nei confronti del modello milanese, non nuovo ad uscite infelici da quando ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Già nelle passate settimane, infatti, Lorenzo aveva fatto discutere per alcune affermazioni decisamente discutibili. Parlando di Helena Prestes con Jessica Morlacchi, aveva detto: “Se l’ho trattata male? Passo come un mostro. Le donne che vedono certe cose saranno sempre dalla parte delle donne”. E ancora: “Questa situazione l’ho già vissuta con il mio ultimo rapporto sentimentale. Lei si è innamorata persa e alla fine ho dovuto toglierla con le maniere forti. Poi siamo tornati amici perché ha capito. Vedi che alcune volte servono? Come quando da piccoli la mamma ti dà uno schiaffo. Ok, le mani non si alzano ma lo schiaffo a me è servito”.