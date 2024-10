Al Grande Fratello, una conversazione tra Lorenzo Spolverato e le Non è la Rai ha scatenato un putiferio sui social. Il modello milanese, infatti, si è lasciato andare ad una considerazione su Mariavittoria Minghetti che l’ha fatto finire (di nuovo) nel mirino degli utenti.

“Ma cosa fa lei? La plastica, l'estetista?”, dice Lorenzo. “L'estetista? Se ti sente ti ammazza”, replica Ilaria Galassi per poi scoppiare a ridere. Anche Pamela Petrarolo è molto divertita dalla situazione che si è creata. Sul web, invece, si è sollevato un polverone. Il motivo? Mariavittoria, in realtà, è un medico (estetico, forse Lorenzo intendeva questo). Premesso che, se anche avesse svolto il ruolo di estetista non sarebbe stato questo motivo per denigrarla, è ovvio che si sta parlando di due professioni completamente differenti.

Questa differenza, che non è stata minimamente rimarcata, ha fatto infuriare gli utenti su X. “Una si spacca il cu*o per anni per studiare e realizzarsi e poi arrivano quattro analfabeti a minimizzare il tutto. Praticamente il problema di questo paese riassunto in pochi secondi”, ha commentato qualcuno. E ancora: “La deridono ma sono le prime ad andare dalle ‘estetiste’. E, inoltre, parla lui che di professione fa il ‘disoccupato’. Tanto di cappello ad una ragazza che ha studiato e si è creata da sola”. “Pessimi”. Ma c’è anche qualcuno li difende: “Stavano scherzando”, “È ironia”.